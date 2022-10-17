Володин заявил о росте пропаганды ЛГБТ в России

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о росте ЛГБТ-пропаганды в России. В ходе парламентских слушаний, прямая трансляция которых доступна на сайте «Дума ТВ» он рассказал, что по итогу последних 10 лет россияне стали в два раза чаще замечать пропаганду нетрадиционных отношений в обществе. В связи с этим он предложил рассмотреть инициативы по запрету пропаганды.

Тема очень важная, и давайте мы исходить будем из того, что за прошедшие 10 лет, по данным социологических служб — я ссылаюсь в данном случае на ВЦИОМ, в два раза стало больше граждан, которые считают, что СМИ, происходящее в обществе говорит о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, — сказал Володин.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что правительство России одобрило законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Как отмечает Telegram-канал Baza, концепция Хинштейна правительству понравилась, но там отметили, что принятие законопроекта создаст дополнительную нагрузку на должностных лиц и судей и властям придется увеличивать их численность. При этом увеличение штрафов за пропаганду ЛГБТ обернется тем, что люди просто не смогут выплачивать их «с учетом актуальной социально-экономической обстановки санкций».

При этом, по данным того же ВЦИОМ, все меньше жителей страны считают, что на сексуальную ориентацию можно повлиять извне. А эксперт департамента издательских программ ВЦИОМа Илья Ломакин объясняет, что даже те респонденты, которые говорили о личном столкновении с пропагандой, слабо понимают значение этого термина.