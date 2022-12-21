Володин заявил о рекордных темпах строительства жилья и дорог с времен СССР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин наградил зампреда правительства России Марата Хуснуллина почетной грамотой за большой вклад в достижение целей национального развития, передает пресс-служба нижней палаты парламента. Он отметил, что в 2022 году будет построено и отремонтировано рекордное со времен Советского Союза количество жилья и дорог.

В 2022 году будет построено около 95 млн кв. м жилья, уложено 165 млн кв. м дорог и 21 тыс. км отремонтирована. Это наилучшие результаты со времен Советского Союза, — сказал Володин.

Этим летом президент Владимир Путин поручил правительству утвердить пятилетний план дорожного строительства объемом 13,2 трлн рублей. Он подчеркнул, что средства при реализации плана должны быть использованы рационально.

Он указал, что в плане должен присутствовать перечень объектов, которые планируется построить, реконструировать или отремонтировать. Наряду с этим президент посоветовал составить список дополнительных объектов.

Сумму, которую предполагается потратить на реализацию плана, составят средства федерального дорожного бюджета (5,4 трлн рублей), региональных бюджетов (7,2 трлн), а также средства Фонда национального благосостояния (436 млрд). Путин подчеркнул, что эти деньги должны быть «использованы рационально и принести реальную пользу экономике страны и нашим регионам».