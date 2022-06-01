Володин заявил о расколе американского общества из-за ситуации на Украине

Вячеслав Володин / Фото Пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ситуация на Украине расколола американское общество, представители которого всё чаще критикуют политику США в этом отношении. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале политика, об этом свидетельствуют недавние заявления бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, а также публикации в прессе.

Спикер привёл в пример публикации в Washington Post, Time, American Conservative и в Bloomberg, согласно которым события на Украине рассматриваются Западом слишком однобоко: изоляция России подтолкнет её к союзу с Пекином, а разрешению ситуации дипломатическим путём препятствуют британские политики, решившие укрепить свой политический капитал. В их числе называют премьера британского правительства Бориса Джонсона и главу МИД Лиз Трасс. А New York Times отмечает, что президент США Джо Байден должен чётко указать главе Украины Владимиру Зеленскому на пределы возможной конфронтации США и НАТО с Россией.

Не бывает политиков молодых и старых. Есть опытные и неопытные. Ответственные и безответственные. Байден и Зеленский представляют разные возрастные категории, но совершенно очевидно: им обоим не хватает как опыта, так и ответственности, — заключает Володин.

Экс-госсекретарь США во время выступления на экономическом форуме в Давосе обратился к Западу с просьбой отказаться от попыток нанести России поражение на Украине. По его словам, руководство западных стран должно уговорить Киев пойти на уступки в переговорах с Россией, которые Украина называет неприемлемыми. На Украине слова бывшего госсекретаря встретили в штыки. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал его «давосским паникёром», а президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киссинджер готов пожертвовать его страной ради интересов Москвы.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова Зеленского, назвал его молодым «петушком» и посоветовал прислушаться к умудрённому опытом «ястребу». Он также заявил, что условия украинской стороны о перемирии невыполнимы и «до идиотизма категоричны».