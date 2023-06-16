Володин заявил о провале планов Запада «разорвать в клочья» экономику РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Планы Запада изолировать Россию и «разорвать в клочья» экономику страны провалились, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, безуспешность попыток США и ЕС нанести ущерб Москве показал Петербургский международный экономический форум, в котором в 2023 году приняли участие представители более чем 130 стран.

ПМЭФ продемонстрировал, что планы Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию, «разорвать нашу экономику в клочья» провалились. <...> Сегодня будущее за многополярным миром и справедливым мироустройством — эту позицию поддерживает большинство жителей планеты, — указал Володин.

Глава нижней палаты парламента добавил, что президент РФ Владимир Путин подвел итог обсуждений на ПМЭФ своими словами о том, что Россия будет делать то, что соответствует интересам страны и ее народа, и с этим «всем придется считаться». Володин обратил внимание, что после этих слов в зале аплодировали не только российские участники форума, но и зарубежные гости.

В ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ российский лидер заявил, что инфляция в России близка к историческому минимуму и на сегодняшний день составляет 2,9%, что ниже, чем во многих западных странах. Путин также рассказал о рекордно низком в истории страны уровне безработицы, составляющем 3,3%.