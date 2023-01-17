Володин заявил о провале плана США и ЕС по изоляции России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился благодаря тому, что в международном сообществе есть запрос на многополярность, сообщил на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые приводит РИА Новости, подходы России к развитию отношений с другими странами базируются на принципах взаимного уважения, невмешательства в дела суверенных государств и на взаимовыгодном сотрудничестве.

План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился, в международном сообществе существует запрос на многополярность и справедливое мироустройство, — подчеркнул Володин.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Россия не находится в изоляции, поскольку граждане страны по-прежнему могут поехать в более чем 100 стран мира без каких-либо ограничений. Кроме того, готовятся соглашения о безвизовом режиме еще с несколькими важными государствами. По его словам, те, кто говорит об изолировании РФ, просто не видели карту мира.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предположил, что издержки в случае изоляции России от мира будут безграничными. В чем именно они будут выражаться, турецкий лидер не уточнил.