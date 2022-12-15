Володин заявил о превращении США в империю содома

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале заявил, что США стали империей содома после легализации однополых браков на федеральном уровне. По его словам, вся пропаганда США направлена на создание дополнительных условий в поддержку однополых браков, число которых за последние семь лет увеличилось почти в два с половиной раза.

Обычным семьям будет непросто в империи содома, которой стали США. <...> Путь, избранный Вашингтоном, однозначно приведет к большим проблемам американского общества и вырождению нации, — подчеркнул Володин.

Поводом для комментария стал закон о правовой защите однополых браков, подписанный 14 декабря президентом США Джо Байденом. Эта инициатива обеспечивает признание однополых браков на федеральном уровне, а также требует от всех штатов признавать такие браки законными, даже если в самом штате однополые браки не разрешены.

Ранее президент США пообещал подписать закон об однополых браках «в поддержку будущих поколений» ЛГБТ-молодежи. По его словам, американцы должны иметь право жениться на человеке, которого любят, а сам закон сохранит права и защиту ЛГБТ и межрасовых браков для «миллионов американцев и их детей».

В 2015 году Верховный суд США постановил, что все штаты обязаны признавать однополые браки на основе «Билля о правах». Но в 2022 году в особом мнении на решение об отказе признать конституционное право на аборт один из судей указал, что постановление Верховного суда нужно пересмотреть.