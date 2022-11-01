Володин заявил о невозможности зерновой сделки на прежних условиях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак, заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями перечеркнул все договорённости, достигнутые при участии Турции и ООН.

Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо. Зерновой сделки на прежних условиях быть не может, — подчеркнул Володин.

Он также отметил, что Россия предоставила украинской стороне возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в наиболее нуждающиеся государства Африки и Азии, однако большая часть зерна досталась богатым государствам Евросоюза. Нуждающимся же странам поступило лишь 3-4% всего вывезенного зерна.

Нападение на российские корабли в Севастополе произошло 29 октября, после чего Москва объявила о приостановке участия в «зерновой сделке», которая была заключена в июле между Россией, Украиной и Турцией при участии ООН. Россия приостановила движение судов по коридору безопасности, определенному черноморской инициативой, до прояснения ситуации вокруг теракта в Севастополе. По мнению российской стороны, гарантия безопасности любого объекта в зерновом коридоре невозможна, пока Киев не перестанет использовать его в военных целях.