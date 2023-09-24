Володин заявил о необходимости укрепить отношения с Монголией

Фото: ГД РФ

Делегация Государственной думы во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Монголию

Россия и Монголия должны развивать двусторонние отношения в самых разных форматах, заявил в ходе встречи с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром в Улан-Баторе спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые были опубликованы в Telegram-канале палаты, эти действия должны стать обязательными и носить системный характер. Он отметил, что Москва придает большое значение сотрудничеству с Улан-Батором.

Мы должны развивать самые разные форматы сотрудничества: межрегиональные, приграничные и, конечно, межпарламентский формат. Нам важно, чтобы комиссия, которая состоится, заложила новые отношения, которые будут базироваться на обязательствах, системной основе. Это позволит нам выйти на новый уровень взаимодействия, где мы могли бы уже в рамках парламентского измерения обсуждать вопросы гармонизации законодательства, — сказал Володин.

По его мнению, Россия и Монголия должны совместно развивать сферу торговли, транспорта, экономики, финансов, энергетики, а также обсуждать вопросы, связанные с гуманитарной сферой. Спикер ГД призвал активизировать контакты по линии профильных комитетов парламентов двух стран.

Сам Занданшатар также отметил, что развитие отношений с Россией является одной из наиболее приоритетных задач внешней политики Монголии. Володин пригласил его на встречу в Москву в 2024 году.

Ранее премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что его страна страдает из-за санкций, которые вводились в отношении России. Ограничительные меры против Москвы на деле оказались «двойной санкцией» в отношении Улан-Батора, хотя его «вины» нет, отметил он.