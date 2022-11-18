Володин заявил о «начале конца» НАТО Володин: Киев стал могильщиком НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Киев трижды доказал всему миру несостоятельность НАТО, такое мнение в своем Telegram-канале выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в настоящее время наступило начало конца альянса, а Украина стала его могильщиком.

Володин указал на то, что первым шагом к демонстрации несостоятельности НАТО стала ситуация, когда над Черным морем ракетой был сбит румынский истребитель. Затем на это же указал беспилотник, который беспрепятственно пролетел со 120-килограммовой бомбой через территории Румынии, Венгрии, Хорватии — трех членов альянса — и взорвался в Загребе.

Третьим фактом несостоятельности НАТО, считает Володин, стал удар по Польше украинской ракеты, «которая не смогла обнаружить ни одного танка» и «уничтожила первый попавшийся трактор».

Совершенно очевидно: это начало конца НАТО.

Самое интересное, что вскормленный на натовском оружии киевский режим стал его могильщиком, — констатировал Володин.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны — позднее в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете.

При этом СМИ и заявления властей указывали на то, что ракета произведена в России, однако позднее президент Польши Анджей Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими. Он подчеркнул, что получил соответствующие доклады от командования ВСУ и воздушных сил, которым «не может не доверять». Впоследствии он поменял свое мнение и сообщил, что теперь не уверен на 100%.