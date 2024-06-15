Володин заявил, что в Верховной раде начали обсуждать предложение Путина Володин: некоторые депутаты Рады обсуждают мирное предложение Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Часть депутатов Верховной рады уже начали обсуждать мирное предложение президента России Владимира Путина, озвученное им в ходе встречи с руководством МИД РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он отметил, что украинский парламент после истечения президентского срока Владимира Зеленского остается единственным легитимным субъектом власти в Киеве.

Сегодня единственный легитимный субъект со стороны Украины — это Верховная рада, только она может участвовать в достижении каких-либо договоренностей. <...> Кстати, по нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной рады уже начали делать это (обсуждать предложение Путина. — NEWS.ru), — написал он.

Володин заявил, что российский лидер изложил формулу мира не только по ситуации на Украине, но и в Европе в целом. По его мнению, после предложения, озвученного Путиным, все мирные инициативы, выдвинутые Владимиром Зеленским и его западными союзниками, потеряли всякий смысл, как и необходимость в саммите по Украине в Швейцарии.

Пора им (украинским депутатам. — NEWS.ru) осознать: президента Украины нет, ответственность лежит на Верховной раде. В такой ситуации нельзя стоять в стороне, — резюмировал он.

Путин в ходе встречи с руководством МИД России 14 июня заявил, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине. При этом, как указал российский лидер, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. Перед этим Путин призвал Киев отвести войска из новых регионов России. По словам президента, Москве для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.

Зеленский, комментируя предложение Путина, заявил, что оно представляет собой «ультимативное послание». По его словам, оно не отличается от предыдущих.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин представил мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине, а не выдвинул ультиматум. По его словам, Зеленский неверно понял предложение российского лидера.