Володин заявил, что в Ташкенте понимают последствия взаимоотношений с США Володин: американцы приходят в другие страны «в овечьей шкуре», но «виден волчий оскал»

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Вячеслав Володин

В Узбекистане понимают, к чему может привести взаимоотношения с США, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя участившиеся визиты американских представителей в регион. По его словам, американцы приходят «в овечьей шкуре», но «виден волчий оскал», передает РИА Новости.

Люди здесь живут мудрые, грамотные, понимают, к чему эти посылы могут привести, — сказалВолодин.

Он отметил, что уровень отношений между США и Европой носит более чем стратегический характер, но «чем это все закончилось для Европы: проблемами, безработицей, закрытием предприятий».

Для себя американцы берут энергоресурсы по одной цене, а для Европы поставляют в четыре раза дороже, но при этом втянули в санкционные войны против РФ, свернули наши программы, которые позволяли использовать дешевую энергию, а она была именно фундаментом развития промышленности в Германии, во Франции, в других государствах, — добавил Володин.

Он обратил внимание на то, что сейчас главы государств Евросоюза «стали признавать, что именно российские энергоресурсы были основой благополучия европейцев, но именно США были инициаторами, чтобы эти ресурсы перестали поступать в Европу, а они своими дорогими ресурсами стали их замещать».

Результат мы с вами видим. Это все понимают те, кто проживают в странах Азии, особенно те, кто с нами выстраивали отношения всегда на принципах взаимного уважения, дружбы и невмешательства во внутренние дела, — сказал спикер Думы.

Он также сообщил, что во время визита в Узбекистан обсуждается «самый разный спектр вопросов, в том числе коснулись таких тем, как общая история, наши традиционные ценности, вопросы культуры».

Ранее Володин заявил, что запредельный рост госдолга США говорит об отсутствии у Вашингтона намерений его погашать. Он предположил, что Вашингтон намерен решить свои проблемы за чужой счет, в частности за счет Евросоюза. Володин добавил, что пузырь, надуваемый при помощи долларового печатного станка, грозит лопнуть и пострадают при этом экономики других стран.