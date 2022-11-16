Володин заявил, что школьникам необходимо трудовое воспитание Володин: необходимо законодательно оформить воспитание у школьников правильного отношения к труду

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что и учителя, и родители просят депутатов, чтобы трудовое воспитание вновь стало неотъемлемой частью школьной программы. Он предложил разработать соответствующий законопроект, сообщается на сайте парламента.

Если будет другое отношение к труду, будет другое отношение и к изучению физики, и математики, и иностранных языков, и ко многому другому. Ребенок будет расти другим. Гармония придет. А так — потребители, — сказал Володин.

Ранее депутаты госсовета Удмуртии обратились к Госдуме с инициативой возродить трудовое воспитание в школах. В обращении они сослались на позитивный опыт советской школы по воспитанию любящего труд общества.

Удмуртские депутаты предложили вернуть в школы мастерские, производственные бригады, трудовые отряды, летние лагеря труда и отдыха. Парламентарии поддержали поправки к закону об образовании об исключении такой нормы, как «образовательная услуга».