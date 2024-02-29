Володин заявил, что российский бронепоезд стоит на запасном пути

Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в Telegram, что Россия — мирное государство, но «бронепоезд стоит на запасном пути». Так он прокомментировал фобии и провокационные заявления глав недружественных стран о «российской угрозе».

В первой части послания президент уделил особое внимание вопросам безопасности, защиты страны. Мы мирное государство, но наш бронепоезд стоит на запасном пути — такой ответ на фобии и провокационные заявления глав недружественных государств, — отметил Володин.

По его словам, элита российского государства и общества — это те, кто служит стране, а не набил карманы в 90-е. Председатель Госдумы подчеркнул, что участники СВО должны получить возможность выходить на ведущие позиции в развитии экономики, социальной сферы, в системе государственной и муниципальной власти.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, что абсолютное большинство жителей России поддерживает проведение специальной военной операции на Украине. По его словам, обычные граждане и российские компании активно помогают военнослужащим, отправляя им посылки с теплыми вещами и маскировочными сетями, а также передавая пожертвования в фонды помощи.

Путин заявил, что герои в окопах знают, что с ними вся страна.