Володин: Байден и Зеленский войдут в историю как устроившие голодомор

Вячеслав Володин / Фото duma.gov.ru

Президент США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский войдут в историю как устроившие голодомор на планете, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что стремление Вашингтона вывезти скопившееся в хранилищах Украины зерно может стать причиной голода в этой стране.

Сегодня на Украине ситуация непростая: многие ее области в полном объеме не провели весенне-полевые работы. Это может привести к дефициту продовольствия. Вывозить зерно ни в коем случае нельзя. От этого пострадают сами украинцы. Необходимо вначале понять, какой баланс в стране по продовольствию сложится после уборки зерновых осенью. Во-вторых, Евросоюз, запретив поставку удобрений из России и Белоруссии, уже столкнулся с их дефицитом. А что касается калийных — с полным отсутствием, — отметил спикер Госдумы.

Поэтому, по мнению Володина, все многочисленные призывы Вашингтона и Брюсселя опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая на Украине, беспочвенны.

По его словам, принятые антироссийские санкции были необдуманным шагом и ударили прежде всего по странам, которые и ранее испытывали проблемы с продовольствием. Это в итоге привело к росту цен на зерно во всех государствах, включая европейские.

Все это может в конце текущего года спровоцировать голод во многих странах мира. Байден и Зеленский добьются своего — войдут в историю как президенты, устроившие голодомор на планете, — резюмировал Володин.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Соединённые Штаты провоцируют продовольственный кризис на Украине, забирая ее запасы зерна. По ее словам, Киев будет расплачиваться с Вашингтоном зерном за поставки оружия по ленд-лизу.