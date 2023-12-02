Володин запустил опрос о законопроекте по маркировке энергетиков

Фото: Пресс служба ГД РФ

Вячеслав Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о законопроекте по обязательной маркировке энергетических напитков надписями об их вреде. К вопросу «поддерживаете ли вы закон о маркировке таких напитков» он предложил на выбор три варианта ответа: «да», «нет» и «все равно».

Поддерживаете ли вы законопроект об обязательной маркировке энергетических напитков контрастными надписями, чтобы обратить внимание покупателей, что употребление энергетиков вредно для здоровья людей, прежде всего детей и беременных женщин? — спросил Володин.

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева ранее сообщила, что энергетические напитки способны нанести вред нервной системе, а также нарушить биоритмы человека, поскольку такая продукция содержит большое количество сахара, кофеина и ароматизаторов. Она также пояснила, что чрезмерное наличие сахара в таких напитках может привести к сахарному диабету второй степени. Специалист рекомендовала воздержаться от употребления энергетиков людям с нарушением обмена веществ, сахарным диабетом и гастритом.

Она отметила, что если употреблять энергетические напитки пару раз в месяц, то вреда организму они не нанесут, однако если пить их ежедневно или по нескольку раз в день, то они окажут негативное воздействие на здоровье.