Володин: законопроект о запрете вывесок на иностранных языках подготовлен

Фото: Пресс - служба Госдумы

Вячеслав Володин

В Госдуме обсуждают законопроект о запрете вывесок на иностранных языках, сообщил ее спикер Вячеслав Володин. Согласно инициативе, название должно будет писаться на русском языке и языках народов России.

В Государственной Думе обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен, — написал Володин в своем Telegram-канале.

К своему посту он также прикрепил опрос, в котором спросил мнение граждан о вывесках, в котором приняли участие более 41 тысячи человек. Согласно нему, 71% респондентов поддерживают инициативу, 16% высказались против, 13% остались равнодушны к ней,

Инициатива о запрете вывесок на иностранном языке начала обсуждаться в марте. По мнению автора законопроекта депутата Госдумы Султана Хамзаева, такие названия нивелируют статус государственного русского языка. Парламентарий предложил либо переводить вывески, либо использовать транслитерацию