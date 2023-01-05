Володин: за происходящее на Украине придется платить Германии и Франции

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подписав Минские соглашения, бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель не собирались их соблюдать, такое предположение в своем Telegram-канале выдвинул спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, документ использовали для «милитаризации киевского режима и его подготовки к военным действиям».

Совершенно очевидно, что за происходящее на Украине придётся платить европейским государствам (Вашингтон в таких ситуациях умывает руки). В первую очередь Германии и Франции, — написал Володин.

Спикер ГД считает, что немецкое правительство решило переложить проблемы, которые создали их предшественники, на РФ. По его словам, с этой целью планируют изъять российские активы для восстановления Украины. Однако, по словам Володина, как только такое решение примут, Москва имеет право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств.

30 декабря Олланд заявил, что Меркель была права, когда назвала заключение Минских соглашений в 2014 году «попыткой дать Киеву время для того, чтобы стать сильнее». По его словам, геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Запад нуждался в передышке.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что слова Меркель о Минских соглашениях стали для него абсолютной неожиданностью. По мнению главы государства, это говорит только о том, что Россия все делала правильно, начав специальную военную операцию на Украине.