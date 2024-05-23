Володин вспомнил Чубайса, говоря о защищенности бизнеса Володин: Чубайс создал фонд в Израиле на заработанные в России деньги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, объявивший о переводе оставшихся средств в Израиль, где он создал собственный фонд, заработал деньги на него именно в России, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он высказался о защищенности бизнеса в РФ и о тех, кто «отобрал деньги» и уехал за границу. По словам Володина, эти люди постепенно «спускаются на землю» и осознают, где бизнес на самом деле защищен, передает РБК.

Может быть, и хорошо, что сейчас они на землю спускаются и понимают, что бизнес — это в первую очередь ответственность, а не так. Здесь вот, как вы говорите, и то, что в 1990-е годы. Где Чубайс? Чем занимается? Деньги перевел, фонд создал. Где? В Израиле. А откуда он их взял и где заработал? В России, — заявил Володин.

Таким образом он высказался о мнении главы РСПП Александра Шохина, что для инвестиций бизнеса в Россию необходимо обеспечить защищенность прав собственности. Володин призвал не говорить, что в других странах бизнес более защищен, поскольку это не так. По его словам, за границей у людей «все отобрали».

Ранее Володин призвал депутатов прекратить критику философа Ивана Ильина, в честь которого хотят открыть учебно-научный центр при Российском государственном гуманитарном университете. Он считает, что такие скандалы дают Западу и уехавшим из страны россиянам с либеральными взглядами повод «рукоплескать».