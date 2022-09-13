Володин: время еще раз доказало необходимость в спецоперации Володин: время еще раз доказало правильность решения Путина о проведении спецоперации на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Время еще раз показало правильность принятого президентом России Владимиром Путиным решения о проведении специальной военной операции на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что необходимо сделать все для поддержки военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой и их семей.

Наши солдаты и офицеры, рискуя жизнью защищают страну и граждан. Нам необходимо сделать все для поддержки военнослужащих и их семей, — отметил Володин.

Он также напомнил о недавнем инциденте, когда офицера ВКС России из-за формы не пустили в ресторан «Магадан» на день рождения матери, предложив ему пройти через черный ход.

Правильно этот вопрос держать на контроле, а также реагировать на ситуации, которые просто не допустимы, — подчеркнул спикер ГД.

Ранее Володин призвал владельца и охрану заведения, не пустившего офицера, отправить служить в Донбасс. Он подчеркнул, что к военнослужащим России необходимо относиться благодарно и уважительно.

Также стало известно, что владельцы ресторана, в котором произошел инцидент, попытались извиниться, но не смогли дозвониться до семьи офицера. Охранника, который оскорбил военного, сразу же уволили, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.