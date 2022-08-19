Володин: Вашингтон обрекает Европу на голод, холод и изоляцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

США готовы на всё ради сохранения своей власти над миром, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, политика Вашингтона обрекает европейские страны на голод, холод и изоляцию.

Вашингтон готов сделать всё, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран, — заявил Володин.

Он отметил, что в США стоимость газа сегодня составляет $333 за тысячу кубометров, но при этом Вашингтон продает его ЕС в 7,3 раза дороже, делая экономику сообщества неконкурентоспособной.

Володин указал, что инфляция в еврозоне достигла рекордных 8,9%. Страны ЕС испытывают дефицит электроэнергии, которая подорожала в разы. Кроме того, Европе может грозить нехватка продуктов, поскольку из-за аномальной жары собранный урожай на 20% меньше прошлогоднего, предположил политик.

Он подчеркнул, что под давлением США страны ЕС отказались от российских энергоносителей и разрывают экономическое сотрудничество с Москвой. Проводниками политики Вашингтона являются «кинувшая Евросоюз» Великобритания, Украина и страны Балтии, у которых от суверенитета осталось только название, считает Володин. Наряду с ними, по мнению спикера, в «русофобскую коалицию» входят Польша, Чехия и Финляндия, рассчитывающие на подачки от США.

Ранее Володин заявил, что антироссийские санкции оказались неэффективными и бумерангом ударили по США и Европе. Он пояснил, что первоначальный прогноз экспертов о сокращении ВВП России на 12,4% сегодня «сжался» почти втрое. При этом странам коллективного Запада аналитики, напротив, предсказывают стремительное падение ВВП.