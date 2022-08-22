Совет Госдумы на внеочередном заседании примет заявление по Запорожской АЭС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания совета ГД, которое состоится 25 августа, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания РФ. Основным вопросом для обсуждения среди депутатов станет угроза обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Совета ГД. Заседание пройдет в четверг, 25 августа, в 15:00, — сказано в сообщении.

В ходе заседания с докладами по этому вопросу выступит глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель Комитета по энергетике Павел Завальный.

20 августа член главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Запорожскую АЭС из артиллерийских орудий. По его словам, удар был нанесен из дальнобойного оружия, поставленного на Украину западными странами. Огонь велся с противоположного берега Днепра, критические объекты АЭС не повреждены, заверил он.

Ранее Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС. В нем утверждалось, что ВСУ планируют провокацию, а «США продолжают хранить молчание по поводу объективных данных об обстрелах и о ситуации на АЭС, таким образом поощряя безнаказанность киевского режима и внося вклад в возможную катастрофу в Европе».