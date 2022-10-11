Володин: украинцы находятся в заложниках у Зеленского

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Украинский народ находится в заложниках политики президента страны Владимира Зеленского, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он заявил, что режим на территории Украины стал террористическим, а Зеленский встал в один ряд с Усамой бен Ладеном. В качестве доказательств он привел недавние преступления на территории России, ответственность за которые была возложена именно на украинские службы.

Чаша терпения переполнилась. Киевский режим стал террористическим. Регулярные обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, убийства общественных деятелей на территории Украины и России, диверсия на Крымском мосту. Действия Зеленского привели к страданиям украинского народа, который фактически находится в заложниках его нацистской политики. Президент Украины, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами, — утверждает Володин.

Также он упрекнул лидеров западных стран за поддержку Зеленского. Подытожил свой рассказ спикер Госдумы следующими словами: «С террористами не договариваются».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны ВСУ являются атомным терроризмом. Он отметил, что Украина давно использует террористические методы. Так, киевские власти, по его словам, пыталась подорвать газопровод «Турецкий поток». Путин также заявил, что Украина совершила три теракта против Курской АЭС, подрывая ЛЭП. По словам президента, серьезных последствий терактов удалось не допустить. В результате третьего теракта было повреждено сразу три таких линии, но ущерб удалось в кратчайшие сроки ликвидировать.