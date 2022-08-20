Володин призвал отправить ресторатора в Донбасс за неуважение к военному

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

К военнослужащим России необходимо относиться благодарно и уважительно, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что недавно в одном из столичных ресторанов российского офицера не пустили на день рождения его матери из-за военной формы, предложив перебраться на веранду через кусты. По мнению политика, это недопустимо, а владельца и охрану заведения следует отправить служить в Донбасс.

Правильно в подобных ситуациях — надеюсь, что поддержите — охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс, — написал Володин.

Спикер добавил, что офицеры и солдаты защищают страну и «каждого из нас» и за это заслуживают благодарного и уважительного отношения.

Накануне стало известно, что владельцы ресторана «Магадан», в котором произошел инцидент, попытались извиниться, но не смогли дозвониться до семьи офицера ВКС РФ. Охранника, который оскорбил военного, сразу же уволили, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Ранее стало известно, что за дискредитацию российской армии и вандализм будут судить жителя Благовещенска. Предполагается, что за несколько дней он изрисовал запрещенными символами и надписями, дискредитирующими действия ВС РФ, пять объектов городской инфраструктуры в центре родного города. В Управлении МВД по Амурской области отметили, что подозреваемый уже понес наказание по целому ряду административных статей.