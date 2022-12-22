Володин указал на отсутствие перспектив развития у Евросоюза из-за США Володин: страны ЕС не имеют перспектив развития, так как попали под влияние США

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Страны Евросоюза не имеют перспектив развития, так как попали под влияние США, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, благополучие Евросоюза строилось на дешёвых российских энергоресурсах, и введение потолка цен на газ и нефть приведет к тому, что европейские государства будут покупать энергоресурсы по более высоким ценам, так как США поставляют в Европу сырьё в четыре раза дороже, чем потребляют. Кроме того, производство в ЕС становится нерентабельным, и предприятия вынуждены переносить мощности в другие страны.

Попав под влияние США, Евросоюз потерял свою субъектность и суверенитет. Страны, не способные проводить независимую политику в интересах собственных граждан, не имеют перспектив развития, — заключил Володин.

3 декабря страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затрагивают как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начали действовать с 5 декабря 2022 года.

11 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что представители 12 стран ЕС потребовали снизить потолок цен на российский газ. По данным агентства, страны намерены были смягчить влияние энергетического кризиса на жителей Европы и бизнес. 19 декабря страны Евросоюза достигли политической договоренности по этому вопросу. Потолок цен на газ в Евросоюзе вступит в силу 15 февраля в случае преодоления ценовой отметки в €180 за МВтч.