Володин: уехавшие из России — предатели страны

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Граждане России, уехавшие в другие страны, являются предателями родины, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он написал, что многие покинувшие Россию со временем будут сожалеть о своем поступке и захотят возвратиться в страну, однако будет слишком поздно.

Сегодня многие обсуждают, сколько человек уехало из страны. В Казахстан, Грузию, Монголию, другие государства. На Родине, которую бросили, у них остались родители, дедушки и бабушки, близкие. Их поступок — предательство по отношению к стране. В будущем многие об этом будут сожалеть. Осознание ошибки по возвращению в Россию обязательно придёт, но будет поздно, — утверждает он.

Спикер Госдумы подчеркивает, что сейчас нужно уделить внимание тем, кто боролся за воссоединение с Россией и считает ее своим домом, — жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Володин отмечает, что те давно сделали свой выбор и именно поэтому восемь лет «боролись за язык, историю и веру».

Они восемь лет находились под обстрелами, их преследовал киевский режим за желание говорить на русском языке, за отношение к родной истории, своей вере. Пройдя через испытания, они свой выбор сделали. Об этих людях надо говорить, помогать, создавать условия для жизни. Они в сложные для страны моменты не убегут, не предадут, а будут с Россией, — заключил он.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

4 октября Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании конституционные законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.