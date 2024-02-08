Володин связал решение Швеции по «Северным потокам» с НАТО Володин: решение Швеции по «Северным потокам» продиктовано вступлением в НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Швеция закрыла расследование теракта на «Северных потоках» из-за вступления в НАТО, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. По его словам, на фоне присоединения к Альянсу Стокгольм не может рассказать правду об участии США во взрывах.

Как в этой ситуации Стокгольм может рассказать правду о взрывах на «Северных потоках»? Ведь главный идеолог и страна, без участия которой не обошлось, — это Соединенные Штаты. А исполнитель — Украина, — написал Володин.

Он отметил, что обнародование этой информации грозит проблемами для Швеции. В связи с этим, считает Володин, страна пошла на подлог и сокрытие преступления, которое в первую очередь ударило по Германии, Нидерландам и Франции. Парламентарий подчеркнул, что эти страны ЕС остались без дешевого источника энергоресурсов на фоне стагнации собственных экономик и социальных проблем.

Володин добавил, что США наказали данные государства-члены Евросоюза, отключив их от «Северных потоков» и навязав свой дорогой газ. При этом, отметил он, Вашингтон руками НАТО разрушает ЕС.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Швеции прекратить расследование по подрыву «Северных потоков» не поддается логике. По ее словам, шведские власти изначально демонстрировали нежелание разбираться в ситуации.