Володин: США утратили поддержку большинства в мире

Вячеслав Володин / Фото duma.gov.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США утратили поддержку большинства населения планеты, о чём свидетельствуют последние голосования в ООН относительно России. В официальном Telegram-канале он написал, что попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалились.

Спикер напомнил, что в ходе мартовского голосования по вопросу об осуждении действий на Украине против России отказались выступать 40 стран, среди которых Китай, Индия, Иран и Ирак. Численность населения этих государств составляет 4,47 млрд человек, или 57,3% населения мира. Против приостановки членства России в Совете по правам человека ООН проголосовали 82 страны, в которых проживает 76,2% населения планеты. В их число вошли Китай, Индия, Бразилия, Египет и ОАЭ.

Как видим, зачастую за принимаемыми в ООН большинством голосов решениями в реальности стоит меньшинство. <...> Необходимо понимать, что большинство населения планеты на нашей стороне. Все попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалились, — подчеркнул Володин.

Ранее автор материала в издании Politico предположил, что попытки американских властей сделать из России международного изгоя обречены на провал. По его словам, мир воспринимает специальную операцию России на Украине не более чем региональным конфликтом, а крупные азиатские и латиноамериканские страны предпочитают отстаивать собственные экономические и стратегические интересы. Традиционные союзники США также отказались поддерживать санкции против России, полагая, что международные усилия должны сосредоточиться на переговорах по Украине.