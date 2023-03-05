Володин: США продвигают свои интересы за чужой счет

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Немецкий основной боевой танк Leopard 2

Достижение собственных целей за чужой счет является основным принципом политики США, заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, наглядно это демонстрируют данные о тратах Вашингтона и его союзников на поддержку киевского режима.

США заставляют государства Европы финансировать киевский режим ценой благополучия собственных граждан. Но, как оказывается, несут издержки значительно меньше, чем другие, — написал Володин.

Согласно приведенным им данным, первое место по расходам на помощь Украине в процентах ВВП занимает Польша — 2,1%. В первую пятерку стран также входят Эстония, Латвия, Чехия и Литва (от 1,64% до 1,08% соответственно). США же находятся только на 12-м месте с расходами в 0,37% ВВП.

Володин также напомнил, что введенные ЕС антироссийские санкции бумерангом ударили по экономике сообщества. Так, на поддержку энергетической отрасли ЕС траты составили €570 млрд. В частности, Германии это обошлось в 7,2% ВВП.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что для Европы победа Украины в конфликте гораздо важнее, нежели для Америки. По его мнению, европейцы должны тратить больше на поддержку Киева. В связи с этим он пообещал за 10 минут заставить ЕС увеличить помощь Украине, если в случае своего переизбрания на пост президента США. Трамп также добавил, что на сегодняшний день Вашингтон потратил на Украину $140 млрд, а ЕС — только $16 млрд.