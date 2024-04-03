Володин сорвал аплодисменты за сокращение цен на яйца Депутаты поаплодировали Володину после слов о решении проблемы с ценами на яйца

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин напомнил правительству о ситуации с ростом цен на яйца, которая произошла в России в конце 2023 года. Во время отчета правительства в ГД он заявил, что проблема была успешно решена, после чего присутствующие в зале депутаты начали аплодировать.

В прошлом году была проблема с яйцами. Поправили. Коллеги, ведь так? Давайте поаплодируем. Там, где есть результат, надо оценить. Там, где нет, — надо разобраться, — сказал Володин.

Ранее сотрудники Федеральной антимонопольной службы начали проверку крупнейших российских торговых сетей из-за цен на яйца. В частности, будет проведен анализ деятельности магазинов «Магнит», «Пятерочка», «Лента» и «Ашан». Как пояснили в ФАС, специалисты организуют проверки на предмет заключения антиконкурентных соглашений между магазинами, которые могли привести к росту цен на яйца.

Депутат Госдумы Сергей Лисовский ранее заявил, что ситуация с ростом цен на яйца в России была прямым недочетом Минсельхоза. По его словам, ведомство не просчитало рынок. Как пояснил парламентарий, пять лет назад министерство объявило, что производство яиц субсидироваться не будет, из-за чего в прошлом году и случился резкий скачок цен на продукт.