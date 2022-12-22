Володин сообщил о крахе планов США сделать Россию своей колонией

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Планы США сделать из Россию свою колонию провалились, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на закрытии осенней сессии палаты, передает ТАСС. По словам спикера Думы, многие страны Европы давно стали такими колониями и потеряли свой суверенитет. В качестве примера он привел Украину, которая «за 30 лет после распада Советского Союза превратилась в географическое наименование».

Потеря суверенитета начинается с разрушения национальной идентичности, фундаментальных основ общества и семьи. <...> Многие европейские государства по факту сегодня — колонии США, потому что отказались от своих ценностей, исторической памяти. Такую же участь Вашингтон готовил и для нашей страны, для России. Но эти планы потерпели крах, — сказал Володин.

Ранее Володин отмечал, что страны Евросоюза не имеют перспектив развития, так как попали под влияние США. По его словам, благополучие Евросоюза строилось на дешевых российских энергоресурсах и введение потолка цен на газ и нефть приведет к тому, что европейские государства будут покупать энергоресурсы по более высоким ценам, так как Вашингтон поставляет в Европу сырье в четыре раза дороже, чем потребляет. Кроме того, производство в ЕС становится нерентабельным, и предприятия вынуждены переносить мощности в другие страны.

3 декабря страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затрагивают как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начали действовать с 5 декабря 2022 года.