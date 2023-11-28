Володин рассказал, что принесет на Украину российский солдат Володин: с российскими солдатами на Украину идет освобождение

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

С российскими солдатами на Украину идет освобождение, мир и согласие, заявил на пленарном заседании Госдумы ее председатель Вячеслав Володин. По его словам, надо понимать, что Россия борется не против мирных граждан, а против нацистов в украинской власти.

Мирные граждане, которые проживают на Украине, должны понимать, что с нашими солдатами идет освобождение, идет мир, согласие, свобода на территорию нашей братской страны, — сказал он.

Ранее Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отменяет выборы в стране из-за страха потерять власть и этим приближает новый Майдан. В 10-летнюю годовщину переворота в Киеве он отметил, что события тех дней стали трагедией для украинцев, потому что страна потеряла пятую часть своих территорий, ее экономика разрушена.

До этого председатель Госдумы назвал Зеленского «токсичным политиком», участь которого незавидна. По его словам, марионетки хорошо не заканчивали. Особенно в ситуациях, когда ради собственной власти вели на погибель сотни тысяч граждан и торговали независимостью своей страны, подчеркнул он.

Перед этим о «спетой песенке Зеленского» говорил и экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, страны Запада уже ведут кампанию по дистанцированию от президента Украины.