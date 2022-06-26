Володин: с июля снизится бюрократическая нагрузка на граждан

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

В России в июле вступят в силу несколько нововведений, позволяющих упростить бюрократические процедуры для граждан, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. К таким нововведениям относятся упрощение регистрации по месту жительства и получение бесплатной медицинской помощи без обязательного предъявления полиса ОМС.

Сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства, для получения бесплатной медицинской помощи необязательно будет иметь при себе полис ОМС — нововведения, которые снизят бюрократическую нагрузку на людей, — написал он.

Так, с июля срок оформления паспорта не будет превышать пять рабочих дней с момента приема документов. Кроме того, россияне смогут встать на учет по месту жительства в любом регистрационном органе в пределах муниципального района, а в городах федерального значения — в любом органе в черте города.

Володин также напомнил, что с 1 июля вступает в силу закон, защищающий пенсионный накопления: в случае незаконного перевода средств из одного негосударственного пенсионного фонда в другой гражданам вернут изъятый при досрочном переходе доход.

Ранее стало известно, что граждане предпенсионного возраста, признанные безработными до 2019 года, смогут получать повышенное пособие по заявлению. Уточняется, что размер выплат для признанных безработными в 2018 году не превышает 8 тысяч рублей, в то время как получившим этот статус в 2019 году выплачивают до 11 280 рублей.