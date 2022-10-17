Володин: отсутствие геев в парламенте стало причиной выхода России из ПАСЕ

Фото: Пресс-служба ГД РФ

Вячеслав Володин

Россия была вынуждена выйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы, поскольку ни в Государственной думе, ни в Совете Федерации не нашлось ни одного гея, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. В ходе парламентских слушаний, прямая трансляция которых доступна на сайте «Дума ТВ», он рассказал, что вместе со своим коллегой Петром Толстым должен был заполнить формуляр ПАСЕ и направить на заседание представителей ЛГБТ-движения. Им пришлось отказаться.

Мы с Петром Олеговичем получили еще в то время, когда участвовали в ПАСЕ, формуляр, где в приоритетном порядке Госдума и СФ должны были направить на заседание представителей как раз этих сообществ. Но у нас их нет. Поэтому мы этот формуляр не заполняли, — сказал Володин.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что правительство России одобрило законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Как отмечает Telegram-канал Baza, концепция Хинштейна правительству понравилась, но там отметили, что принятие законопроекта создаст дополнительную нагрузку на должностных лиц и судей и властям придется увеличивать их численность. При этом увеличение штрафов за пропаганду ЛГБТ обернется тем, что люди просто не смогут выплачивать их «с учетом актуальной социально-экономической обстановки санкций».

При этом, по данным того же ВЦИОМа, все меньше жителей страны считают, что на сексуальную ориентацию можно повлиять извне. А эксперт департамента издательских программ ВЦИОМа Илья Ломакин объясняет, что даже те респонденты, которые говорили о личном столкновении с пропагандой, слабо понимают значение этого термина. Тех, кто столкнулся с ней в 2022 году, — 13% от всех опрошенных.