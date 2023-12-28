Володин рассказал, сколько законов было принято в 2023 году Володин: Госдума приняла свыше 690 законов в 2023 году

Фото: duma.gov

Вячеслав Володин

Депутаты Госдумы приняли 694 закона в 2023 году, каждый четвертый из них является социально ориентированным, заявил в Telegram-канале председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. По его словам, оказание помощи гражданам является безусловным приоритетом для парламентариев. Некоторые из принятых законов вступят в силу уже в 2024 году.

В уходящем 2023-м Государственная дума приняла 694 закона. Каждый четвертый (всего 172) — социально ориентированный. Помощь людям, решение социальных вопросов — безусловный приоритет, — заявил Володин.

Один из принятых депутатами законов направлен на увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января данный показатель вырастет на 18,5%, что позволит увеличить реальные доходы россиян. Ожидается, что благодаря новому закону заработная плата вырастет примерно у 5 млн граждан. Кроме того, данный закон затронет и сумму выплат по различным пособиям.

Ранее Володин заявил, что с 1 января также будет увеличена пенсия по старости. Страховые выплаты вырастут на 7,5%, все необходимые для этого средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Отмечается, что данное нововведение затронет более 32 млн граждан.