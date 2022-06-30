Володин рассказал, как проводятся обмены «нелюдей» из нацполка «Азов»

Фото: Министерство обороны РФ

Россия в ходе обмена военнопленными с Украиной выдаёт Киеву только тяжелораненых боевиков «Азова», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также отметил важность оказания поддержки вернувшимся из плена российским военным, передаёт Telegram-канал «Дума ТВ». В Минобороны РФ, в свою очередь, добавили, что обмен санкционировал президент РФ Владимир Путин.

Что касается «азовцев», националистов, у которых руки в крови <...>, это — нелюди <...>, обменивают очень тяжело раненых, тех, кто находится в таком состоянии, что правильно их взять и передать, обменяв на наших ребят, — сказал Володин.

Он добавил, что вопросы, связанные с боевиками, находятся на контроле думских комитетов по безопасности и обороне. По каждому из них ведутся предметные следственные действия. Обмен производится только в исключительных случаях.

Володин подчеркнул, что важно оказывать поддержку и уважение освобождаемым из украинского плена российским военным. Это необходимо делать постоянно, а «не по случаю».

Ранее в Минобороны Украины заявили, что в результате обмена пленными с российской стороной Киев получил 95 бойцов с мариупольского комбината «Азовсталь», среди них 43 члена нацполка «Азов». Обмен проходил в формате «144 на 144».