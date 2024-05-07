Володин рассказал о значении Путина для России в преддверии инаугурации Володин в преддверии инаугурации Путина назвал его преимуществом России

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Вячеслав Володин

Консолидация общества вокруг президента России Владимира Путина поведет страну к новым победам, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Депутат назвал главу государства преимуществом России.

Путин — преимущество России. Консолидация общества вокруг нашего президента будет и дальше вести страну к новым победам, — написал в связи с предстоящей инаугурацией российского лидера Володин.

По его словам, Путин доказал преданность стране. Действующий президент задал «высокий стандарт работы главы государства на многие десятилетия вперед», считает Володин. Он добавил, что в России после распада СССР «царили разруха, экономический упадок», но страну спас Путин, восстановил государственную дееспособность, обеспечил экономическое и социальное развитие, написал спикер Госдумы.

Россия с президентом Путиным прошла непростой путь возрождения и развития, став сегодня сильным, суверенным государством, с которым считаются во всем мире, — отметил Володин.

Инаугурация президента после прошедших выборов пройдет 7 мая. Владимир Путин вступит в должность президента РФ в пятый раз. На прошедших в марте выборах он набрал 87,28% голосов. Новый президентский срок продлится шесть лет. Уже 8 мая Госдума рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства страны.