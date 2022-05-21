Володин назвал приоритетным законопроект о стабилизации цен

Вячеслав Володин / Фото duma.gov.ru

Законопроект о стабилизации цен на импортируемые товары и ещё ряд инициатив находятся в приоритетной повестке Госдумы. В понедельник, 23 мая, они будут рассмотрены Советом ГД, после чего начнётся их обсуждение на пленарных заседания, рассказал в своём Telegram-канале спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Он пояснил, что проект о стабилизации цен предусматривает упрощение торговли товарами, включёнными в список параллельного импорта. Спикер также выделил инициативу по поддержке бизнеса, предусматривающую смягчение ответственности за впервые совершённое административное правонарушение в сфере предпринимательства.

Наряду с этим депутаты приступят к обсуждению законопроектов об объединении ПФР и ФСС в Социальный фонд России, о запрете для судимых гражданам на работу в такси, льготах по капремонту, прозрачном целевом наборе в вузы, сохранении этнокультурного наследия России и других.

Ранее Володин рассказал о законопроектах, направленных на защиту экономики России и её граждан от санкций. Он отметил, что все эти документы депутаты рассмотрят в ходе весенней сессии. Особо спикер выделил законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые решили прекратить работу на российском рынке. Он пояснил, что эта мера позволит сохранить рабочие места.