Володин рассказал о «настоящей» цели США на Украине Володин: США намерены сделать Украину своей колонией и ослабить Россию

Фото: kremlin.ru

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал в Telegram слова президента США Джо Байдена, который заявил, что Америка видит Украину демократической, независимой и процветающей. По мнению Володина, действия Америки до настоящего времени говорили об обратных целях, в числе которых — колонизация Украины и ослабление России.

Спикер напомнил, что вторжения США в Ливию, Ирак, Афганистан, Сирию и Югославию привели к хаосу, разрухе и гуманитарной катастрофе в этих странах, а добиться заявленных целей на Украине США могли за восемь последних лет, «когда после госпереворота американские советники и инструкторы фактически руководили киевским режимом». Однако вместо этого началось закрытие неугодных СМИ и убийства независимых журналистов

Нет, независимая Украина Вашингтону не нужна. Руководство США хочет сделать из неё свою колонию. Выжать из страны все ресурсы и использовать её исключительно для ослабления России, — подчеркнул Володин.

Ранее президент США заявил, что в Вашингтоне хотят видеть Украину «демократической» и «процветающей», хотя вмешиваться напрямую в конфликт Белый дом не намерен. Так, по его словам, в США не стремятся к конфликту НАТО и России и не намереваются посылать на Украину войска, пока «не будут атакованы» сами США или их союзники.