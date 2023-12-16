Володин рассказал о 62 законах для интеграции новых регионов РФ

Фото: Пресс-служба ГД РФ

Государственная Дума приняла 62 закона, которые позволяют полностью интегрировать новые регионы в правовое поле РФ, сообщил в ходе встречи президента Владимира Путина с руководством парламента и лидерами фракций спикер ГД Вячеслав Володин, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что на формирование правового поля на присоединенных территориях ушел год и два месяца.

Понятно, что, возможно, в будущем придется вносить дополнения, поправки, но все-таки это уже поправки в созданное правовое поле. И сейчас можно говорить о том, что все новые субъекты полностью находятся в едином правовом поле с Российской Федерацией. Для того чтобы эту задачу решить, необходимо было принять 62 закона, — сказал Володин.

Он добавил, что в Крыму и Севастополе аналогичные вопросы решались на протяжении пяти лет. Полученный в результате опыт во второй раз помог справиться быстрее.

Ранее Володин на завершающем пленарном заседании осенней сессии нижней палаты парламента сообщил, что депутаты Госдумы в 2023 году приняли 694 закона. По его словам, эта «цифра сама говорит за себя». Также спикер отметил, что думские комитеты повысили качество своей работы.

До этого Вячеслав Володин на пленарном заседании поспорил с депутатом от КПРФ Николаем Коломейцевым из-за регламента. В ходе дискуссии Коломейцев напомнил оппоненту о порядках заседания, а в ответ услышал ироничное замечание, что отсутствие свободы слова и монополия одной партии когда-то уже привели к потере страны.