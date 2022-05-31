Володин рассказал, кого коснётся закон об упрощённой регистрации сирот Володин: закон об упрощённой регистрации коснётся 200 тысяч детей-сирот

Вячеслав Володин / Фото Пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект об упрощённой регистрации детей-сирот по адресу местной администрации стал наиболее важным среди рассмотренных нижней палатой в мае. По его словам, которые приводятся на сайте Госдумы, эта инициатива коснётся около 200 тысяч детей-сирот, которые получат право на жильё после 18 лет.

Это важно, поскольку без регистрации они сталкиваются с трудностями при получении социальной поддержки, поиске и устройстве на работу, — подчеркнул Володин.

Ранее председатель Союза приёмных родителей Наталья Городиская сообщила, что устраивать сирот в семьи бывает сложно, так как не все к этому готовы, а в регионах России мало специалистов по травме сиротства. По ее словам, помощь специалистов необходима, чтобы помочь детям перенести стресс и предотвратить проблемы в будущем.

Она добавила, что очень многих детей возвращают из замещающих семей. Сирот из Донбасса стараются определять в семьи кровных родственников и ищут другие, только если таких нет.