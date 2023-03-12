Точная дата выступления главы правительства Михаила Мишустина в Государственной думе станет известна на следующей неделе, сообщил в своем Telegram-канале спикер парламента Вячеслав Володин. По его словам, премьер-министр представит отчет о работе кабмина уже 22 или 23 марта.

В соответствии со статьей 114 Конституции РФ Правительство ежегодно отчитывается перед Государственной Думой о работе за прошлый год <...> 22–23 марта (окончательную дату определим на следующей неделе) состоится заседание Государственной Думы, на котором с отчетом выступит Председатель Правительства, — написал Володин.