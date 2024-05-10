Володин рассказал, когда Госдума рассмотрит кандидатуры вице-премьеров Володин: Госдума рассмотрит кандидатуры вице-премьеров на заседании 13 мая

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Кандидатуры на должности заместителей председателя правительства рассмотрят на заседании Госдумы 13 мая, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он добавил, что вопрос назначений федеральных министров поднимут в ходе слушаний 14 мая, передает ТАСС.

В понедельник состоится заседание Государственной думы, где будут рассмотрены кандидатуры для утверждения на должности заместителей председателя правительства, а во вторник — кандидатуры на должности министров Российской Федерации, — заявил Володин.

Ранее Госдума утвердила внесенную президентом РФ Владимиром Путиным кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства. За него проголосовало 375 депутатов, против не голосовал никто. Воздержались 57 депутатов. Глава кабмина поблагодарил парламентариев за одобрение его кандидатуры и пообещал, что правительство приложит все усилия для реализации инициатив, прозвучавших в послании президента.

До этого лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция воздержится при голосовании по кандидатуре Мишустина. По его словам, правительство должно скорректировать экономический курс в пользу тех, «кто работает на земле, решает проблемы на заводах, где сегодня массово не хватает кадров». Он считает, что блок кабмина «пока не выполняет» установки президента и премьер-министра.