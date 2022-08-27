С 1 сентября учителей освободят от заполнения лишних документов Володин напомнил, что учителей освободят от заполнения лишних документов с 1 сентября

Фото: Пресс служба ГД РФ

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале напомнил, что с 1 сентября учителей освободят от заполнения лишних документов. Кроме того, в сентября в силу вступят законы, которые коснутся защиты персональных данных, рекламы, микродолей, прав потребителей и инвалидов, экологических платежей, доноров костного мозга и и правил выбора управляющей компании.

С 1 сентября учителей освободят от заполнения лишних документов. Важно, чтобы преподаватели могли посвящать обучению наших детей больше времени, а не тратили его на бумажную волокиту, — написал Володин.

Также осенью вступают в силу изменения, касающиеся рекламы. В частности, таргетированная, контекстная и медийная реклама должна будет помечаться. Новым мерам обяжут следовать и иностранные компании.

Кроме того, изменения вносятся в закон о персональных данных. Согласно нему, операторы не смогут отказывать в услугах, если клиент не подписывает согласие на использование информации о нем — за это может быть назначен штраф до 50 тысяч рублей. Также компании теперь обязаны в течение 24 часов уведомить госорганы о произошедших утечках.

С сентября появится ограничение микродолей. Теперь каждому собственнику будет положено не менее 6 кв.м. общей площади. Отмечается, что суд сможет изменить соотношение долей супругов в общем имуществе, если один из них был замечен в проведении невыгодных сделок без согласия другого.

Осенью закон станет строже в сфере защиты прав потребителей. Согласно вносимым изменениям, условия договора, ущемляющие права по сравнению с правилами, установленными законом, будут признаны «ничтожными». Примером этого может послужить пункт об одностороннем изменении условий.

Кроме того, с сентября штрафы, уплаченные за преступления в сфере экологии, будут направлять на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде.

Также дети с ограниченными возможностями, обучающиеся в организациях среднего профессионального образования, но не проживающие в них, смогут воспользоваться правом на бесплатное двухразовое питание. Инвалиды I, II и III группы смогут бесплатно получить второе среднее или высшее образование.

С начала осени в России появится единый реестр доноров костного мозга. Согласно вступающему в силу закону, добровольцам, давшим согласие на трансплантацию, будут полагаться медицинское обследование, лечение и реабилитация.

Кроме того, с сентября будут действовать новые правила выбора управляющих компаний. Решение об этом будет приниматься на собрании жильцов голосованием, где за организацию должны быть отданы 50% от общего числа голосов.

С сентября также начнет действовать Российский магазин приложений. Его будут устанавливать на отдельные виды гаджетов.