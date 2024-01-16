Володин рассказал, как Россия спасла планету от третьей мировой войны Володин: спецоперация РФ на Украине предотвратила начало третьей мировой войны

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Специальная военная операция России на Украине предотвратила начало третьей мировой войны, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин во время пленарного заседания. По его словам, которые приводятся на сайте Госдумы, российские бойцы борются с нацизмом и защищают мир и спокойствие граждан не только своего государства, но и и других стран Европы.

Коллеги, начало специальной военной операции остановило третью мировую войну. Вдумайтесь, что могло произойти? Гуманитарная катастрофа, миллионы погибших. Этого нет по той причине, что наши солдаты и офицеры борются с нацизмом, защищают мир и спокойствие граждан не только Российской Федерации, а других государств и в первую очередь государств Европы, — отметил Володин.

Он подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается втянуть западные страны в конфликт с РФ. Однако Россия, по его словам, никогда не будет воевать ни с одним государством Европы. Володин также отметил, что цели спецоперации будут достигнуты и Украина станет свободной, нейтральной страной.

На Украине не должно быть оружия, которое завезено извне. И конечно, киевский нацистский режим должен быть привлечен к ответу. Нам со своей стороны необходимо сделать все для того, чтобы эти цели были достигнуты как можно быстрее, — заявил спикер ГД.

Военный корреспондент Василий Дандыкин ранее предположил, что главной задачей ВС России в 2024 году станет взятие под контроль новых территорий в зоне спецоперации, особенно в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Он не исключил, что российская армия сосредоточится на создании полосы безопасности на границе для защиты приграничных регионов.