Володин рассказал, как Россия будет производить выплаты по внешнему долгу Володин: Россия будет производить выплаты по внешнему долгу в рублях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин / Фото Пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своём Telegram-канале, что Россия намерена оплачивать внешний долг в рублях после отказа Минфина США продлить лицензию на обслуживание внешнего долга. По его словам, у страны есть все необходимые средства на выплаты, а запрет долларовых выплат стал выбором самих США.

Тем более опыт взаиморасчётов в рублях у нас есть. Контракты по газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю, — подчеркнул Володин.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США не продлит лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Срок действия лицензии истекает 25 мая в 07:01 по московскому времени, и её отсутствие не позволит американцам получать от Минфина платежи в счёт обслуживания российских суверенных облигаций, номинированных как в долларах, так и евро. По мнению агентства Bloomberg, это повышает и без того высокие шансы дефолта России, но пока нельзя сказать, что из-за решения Вашингтона РФ окажется за этой чертой.

В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не собирается объявлять дефолт по госдолгу, поскольку сможет расплатиться рублями, если западные структуры закроют для РФ транзакции в иностранной валюте. Он подчеркнул, что «российская экономика не будет закрываться и изолироваться» и продолжит вести независимую политику.