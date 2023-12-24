Володин рассказал, как Байден лишает США последнего преимущества Володин: Байден лишает США последнего преимущества в виде доллара

Американский доллар остается едва ли не последним инструментом мирового влияния США, однако президент страны Джо Байден лишает государство и этого, написал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Речь идет о планах Вашингтона отключать банки всего мира от финансовой системы США за нарушение антироссийских санкций. По словам политика, подобные шаги явно не добавляют доверия доллару.

Едва ли не последним инструментом мирового влияния остается американский доллар. Вашингтон все чаще использует его для политической борьбы. В США, осознав, что антироссийские незаконные санкции неэффективны, в истерике угрожают отключать банки по всему миру от своей финансовой системы за их нарушение. Совершенно очевидно, что такие угрозы доверия к Штатам и их валюте не добавят. Байден лишает США последнего преимущества, — заявил Володин.

Россия тем временем переходит на расчеты в национальных валютах с другими государствами, добавил спикер ГД. Доля «недружественных» валют в настоящий момент составляет лишь 24% против 96% в 2022 году. Процесс отказа от доллара набирает обороты, констатировал политик.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США являются «бензоколонкой с денежным принтером». По ее словам, Вашингтон активно качает нефть на продажу, и с каждым месяцем показатели добычи бьют рекорды. При этом она напомнила, что еще недавно американские и европейские политики называли Россию «страной-бензоколонкой».