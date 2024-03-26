Володин рассказал, что нужно для возвращения смертной казни в России Володин: для возвращения смертной казни в России достаточно решения КС

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента заявил, что для возвращения смертной казни не обязательно проводить в России референдум, сообщил корреспондент NEWS.ru. По словам депутата, будет достаточно решения Конституционного суда (КС).

У нас и в конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял, есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда, — заявил Володин.

Спикер Госдумы добавил, что тема смертной казни в России требует обсуждения. По его словам, необходимо проанализировать все уже принятые решения.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее призвал отменить в России мораторий на смертную казнь в отношении террористов, так как для низ не может быть «иной меры наказания». Также он предложил ужесточить наказание за призывы к терроризму и заменить штрафы на тюремное заключение.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил вынести вопрос возвращения смертной казни на референдум. По его словам, большая часть населения поддерживает решение о снятии моратория, однако у запрета есть «влиятельные сторонники». Проведение референдума он предложил назначить на Единый день голосования 8 сентября. Для этого необходима консолидированная позиция депутатского корпуса и ветвей власти, добавил он.