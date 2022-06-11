Володин рассказал, чем обернулся разрыв Вашингтоном экономических отношений Володин: разрыв Вашингтоном и его союзниками экономических отношений сформирует новую G-8

Действия США приводят к образованию новой большой восьмерки в мире, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, Вашингтон и его союзники серьезно страдают под нагрузкой антироссийских санкций, в то время как Москва и ее партнеры наращивают ВВП и укрепляют отношения.

Разрыв Вашингтоном и его союзниками существующих экономических отношений привёл к формированию новых точек роста в мире. Группа восьми стран, не участвующая в санкционных войнах, — Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция — по показателю ВВП по ППС опережает на 24,4% старую группу, — написал Володин в своем Telegram-канале.

По словам политика, Экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады «трещит» под нагрузкой введенных в последние месяцы рестрикций против России. Согласно данным, за первый квартал 2022 г. в США экономисты зафиксировали падение ВВП на 1,5%, инфляция достигла рекордного с декабря 1981 года значения в 8,6%.

«Проседая» в экономическом плане, США продолжают создавать напряжённость в мире. Делают всё, чтобы решить свои проблемы за счёт других. А это неминуемо приведёт к потере гегемонии в мире, — подытожил Володин.

Ранее обозреватель журнала TAC Тед Карпентер уличил США в том, что правительство переоценило свое влияние в мире из-за неэффективности антироссийских санкций. Он указал, что главы различных государств всего мира сомневаются в вопросах «прямого осуждения» российской СВО и прямой поддержки мнения НАТО по этому вопросу.