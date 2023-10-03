Володин рассказал, чем чревата ратификация Римского статута для Армении Володин: ратификация Римского статута создаст проблемы Армении и ее гражданам

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Ратификация Римского статута чревата для Армении и ее граждан проблемами, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он считает, что Ереван принял непродуманное и стратегически неверное решение.

Это непродуманное, стратегически неверное решение, которое прежде всего создаст проблемы Армении и ее гражданам, — написал Володин.

Он подчеркнул, что развитие отношений между Россией и Арменией — это выбор народов двух стран. Володин считает, что ратификация Римского статута противоречит этому.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва оценивает ратификацию Арменией Римского статута МУС некорректным шагом с точки зрения двусторонних отношений. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Россия считает армянский народ братским, но к руководству республики у нее есть вопросы.

3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС. Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» бойкотировали заседание. Депутат правящей партии «Гражданский договор» Эдуард Агаджанян отметил, что Еревану известно о позиции Москвы по этому вопросу, но так как Армения является суверенным государством, то будет руководствоваться исключительно своими интересами.