Володин раскрыл, до чего зеленая повестка США довела Европу Володин: США практически разрушили экономику Европы зеленой повесткой

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Вячеслав Володин

Соединенные Штаты попытались охватить весь мир своей зеленой повесткой, заявил на заседании спикер Государственной думы Вячеслав Володин, чьи слова приводит «Дума ТВ». Однако в конечном итоге эта политика практически полностью разрушила экономику Европы. Как отметил Володин, рост ВВП Еврозоны составил 0,3%.

США попытались весь мир встроить в свою зеленую повестку. Европа встроилась. Чем закончилось? Экономика практически разрушена, рост ВВП Еврозоны составляет по прошлому году 0,3%, — заявил спикер Госдумы.

Володин обратил внимание, что сегодня Германия стагнирует. Немецкие власти закрыли атомные станции и отказались от дешевых энергоресурсов. Кроме того, Германия планировала начать производить зеленую энергию. Володин призвал приумножать достижения России и Белоруссии в области ядерного расщепления, газа, нефти и угольной промышленности

У нас есть достижения в сфере расщепления атома — давайте развивать. Есть достижения в сфере газа, нефти, освоения угольных разрезов — давайте делать все для того, чтобы в дальнейшем наращивались эти сегменты, — заявил он.

Ранее Володин заявил, что введением санкций против финансовых институтов России США подорвали доверие к доллару как к мировой резервной валюте. Он назвал токсичной американскую валюту.